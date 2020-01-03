03.01.2020, 16:52
Стали известны города, где чаще используют нецензурную речь
ИА «Ореанда-Новости». Стали известны города, где чаще всего используется нецензурная речь. Опрос проводили работники Финансового университета при Правительстве РФ в прошлом году.
Для исследования отбирались города, в которых проживает 250 тысяч жителей и более. Наиболее часто используется ненормативная лексика в 5 городах России, а именно в Хабаровске, Сургуте, Владивостоке, Нижневартовске и Новосибирске. Более грамотная речь наблюдается в Санкт-Петербурге, Чебоксарах и Химках.
Специалисты Финуниверситета отметили, что нецензурные выражения чаще используются в городах с низким уровнем жизни местного населения и минимальным интересом к образованию и культуре.
Для исследования отбирались города, в которых проживает 250 тысяч жителей и более. Наиболее часто используется ненормативная лексика в 5 городах России, а именно в Хабаровске, Сургуте, Владивостоке, Нижневартовске и Новосибирске. Более грамотная речь наблюдается в Санкт-Петербурге, Чебоксарах и Химках.
Специалисты Финуниверситета отметили, что нецензурные выражения чаще используются в городах с низким уровнем жизни местного населения и минимальным интересом к образованию и культуре.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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