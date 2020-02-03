Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Правительства России сегодня, 3 февраля, в 12-30.Примия была присуждена трём людям: Александру Вераксу за проведённое исследование когнитивного развития дошкольников и школьников, Сергею Макарову за разработанную новую платформу для наноразмерных оптических устройств и Марине Ширмановой за полученные достижения в области изучения онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo.Сумма каждой премии составляет 2,5 миллиарда рублей. Вручение премии состоится 8 февраля в Кремле.