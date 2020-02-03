03.02.2020, 20:37
Стали известны имена лауреатов премии президента в области науки
ИА «Ореанда-Новости». Стали известны имена лауреатов премии президента для молодёжи в области науки за прошлый год. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Правительства России сегодня, 3 февраля, в 12-30.
Примия была присуждена трём людям: Александру Вераксу за проведённое исследование когнитивного развития дошкольников и школьников, Сергею Макарову за разработанную новую платформу для наноразмерных оптических устройств и Марине Ширмановой за полученные достижения в области изучения онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo.
Стоит отметить, что премия для молодых учёных присуждается ежегодно перед Днём российской науки (8 февраля) с 2008 года. Сумма каждой премии составляет 2,5 миллиарда рублей. Вручение премии состоится 8 февраля в Кремле.
Примия была присуждена трём людям: Александру Вераксу за проведённое исследование когнитивного развития дошкольников и школьников, Сергею Макарову за разработанную новую платформу для наноразмерных оптических устройств и Марине Ширмановой за полученные достижения в области изучения онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo.
Стоит отметить, что премия для молодых учёных присуждается ежегодно перед Днём российской науки (8 февраля) с 2008 года. Сумма каждой премии составляет 2,5 миллиарда рублей. Вручение премии состоится 8 февраля в Кремле.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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