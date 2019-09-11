Стали известны имена некоторых приглашённых знаменитостей.

По предварительным данным, церемония состоится в ближайшую пятницу, 13 сентября. На торжество приглашены российский кинорежиссёр, актёр и продюсер Фёдор Бондарчук со своей супругой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей. Примечательно, что Софья Эрнст сыграла одну из женских ролей в сериале «Содержанки», снятым Константином Богомоловым. Пригласили также режиссёра и актрису Ренату Литвинову, которая планирует посетить праздник с рок-исполнительницей и автором песен Земфирой. Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда, а также дизайнер Ульяна Сергеенко и Ульяна Цейтлина получили приглашения. Все три девушки являются подругами невесты.

Стало известно, что церемонию будет проводить телеведущий и актёр Игорь Верник, который, в свою очередь, подтвердил, что идёт на свадьбу, однако, свою роль на этом празднике не озвучил. Кроме того, были приглашены некоторые политические деятели – приглашение получил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и бывшая глава департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации Евгения Васильева.

Стоит также отметить, что информация о том, что Ксения Собчак станет матерью во второй раз, была опровергнута самой телеведущей. Поэтому мнение о том, что именно беременность является причиной предстоящего торжества, оказалось ложным. Предположительно свадьба состоится в торговом комплексе «Петровский пассаж», стоимость проведения мероприятия составит около шестнадцати миллионов рублей.