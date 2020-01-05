Информация опубликована на основании полученных данных от пресс-службы МВД России.Также, очень часто фальшивыми оказываются купюры номиналом 100 и 500 евро. Реже всего подделывают новые бумажные деньги, то есть 200 рублей и 2 тысячи рублей.МВД России призывает людей тщательно проверять деньги, которые они получают на сдачу в магазинах и других общественных местах. Если россиянин получил фальшивые деньги, то необходимо сразу обратиться в ближайшее отделение полиции.