05.01.2020, 17:29
Стали известны купюры, которые чаще всего подделывают
ИА «Ореанда-Новости». Стали известны купюры, которые чаще всего подделывают. Информация опубликована на основании полученных данных от пресс-службы МВД России.
Фальшивомонетчики предпочитают подделывать купюры, номинал которых равняется 1 тысячи рублей и 5 тысячам рублей. Также, очень часто фальшивыми оказываются купюры номиналом 100 и 500 евро. Реже всего подделывают новые бумажные деньги, то есть 200 рублей и 2 тысячи рублей.
Стоит отметить, что в прошлом году количество фальшивых купюр снизилось до 41 тысячи, что в 1,2 раза меньше, чем в 2018 году. МВД России призывает людей тщательно проверять деньги, которые они получают на сдачу в магазинах и других общественных местах. Если россиянин получил фальшивые деньги, то необходимо сразу обратиться в ближайшее отделение полиции.
Фальшивомонетчики предпочитают подделывать купюры, номинал которых равняется 1 тысячи рублей и 5 тысячам рублей. Также, очень часто фальшивыми оказываются купюры номиналом 100 и 500 евро. Реже всего подделывают новые бумажные деньги, то есть 200 рублей и 2 тысячи рублей.
Стоит отметить, что в прошлом году количество фальшивых купюр снизилось до 41 тысячи, что в 1,2 раза меньше, чем в 2018 году. МВД России призывает людей тщательно проверять деньги, которые они получают на сдачу в магазинах и других общественных местах. Если россиянин получил фальшивые деньги, то необходимо сразу обратиться в ближайшее отделение полиции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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