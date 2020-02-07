07.02.2020, 22:51
Стали известны оговоренные условия поставки газа в Белоруссию
ИА «Ореанда-Новости». Стали известны оговоренные условия поставки газа в Белоруссию. Об этом сообщил заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак.
По его словам, условия поставки газа из России в Белоруссию будут продолжены на тех же ценовых условиях, что и в 2019 году. Никакие дополнительные скидки Россия не будет предоставлять Минску. Козак отметил, что цены на нефтегазовую продукцию не могут регулироваться административными мерами, их формирует рынок.
Также Дмитрий Козак указал на то, что Россия планирует оказывать различное содействие для заключения соглашения между нашими производителями и Белоруссией, но не пойдёт на кардинальные изменения в ценовой политике.
По его словам, условия поставки газа из России в Белоруссию будут продолжены на тех же ценовых условиях, что и в 2019 году. Никакие дополнительные скидки Россия не будет предоставлять Минску. Козак отметил, что цены на нефтегазовую продукцию не могут регулироваться административными мерами, их формирует рынок.
Также Дмитрий Козак указал на то, что Россия планирует оказывать различное содействие для заключения соглашения между нашими производителями и Белоруссией, но не пойдёт на кардинальные изменения в ценовой политике.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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