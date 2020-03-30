ИА «Ореанда-Новости». Алексей Репик раскрыл подробности о спецпропусках для москвичей. По словам председателя «Деловой России», москвич получат QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.

Те, кому будет нужно работать не из дома, а «по факту», получат данное право, только если это будет обусловлено экономической ситуацией. У тех же, кто всё же должен будет ездить на работу, в спецпропусках будет зашифрован рабочий адрес.

Удалённые работники получат QR-коды лишь со своим домашним адресом. Они смогут выходить из квартиры в случае крайней необходимости. К таким власти относят выгул домашних животных, вынос мусора и поход за продуктами или лекарствами.