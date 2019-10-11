ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, какие имена дают своим новорождённым детям жители столицы. Лидеры этого списка остаются неизменными на протяжении нескольких последних лет.

По информации, предоставленной начальником управления записи актов гражданского состояния (или ЗАГС) города Москвы Еленой Ефремовой, в рейтинге имён для мальчиков уже какой год подряд лидирует имя Александр. За январь – сентябрь текущего года этим именем были названы около двух тысяч двухсот новорождённых ребят. Наиболее популярным женским именем стало София. Около двух тысяч четырёхсот появившихся в этом году москвичек получили это имя. В целом, ситуация с именами московских новорождённых проецируется и на остальные российские регионы. Здесь Александр и София занимают лидирующие позиции.

Среди других востребованных мужских имён значатся Михаил, Максим, Иван и Артём. Девочки всё чаще получают такие имена как Мария, Александра, Алиса и Анна. В управлении записи актов гражданского состояния города Москвы рассказали также о необычных именах, данных в 2019 году. Так, тридцать четыре мальчика нарекли именем Добрыня, а двадцать шесть – именем Хабиб. Среди женских имён популярность набирает Есения – в текущем году триста пятнадцать девочек назвали этим именем.

Ранее начальник Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области Елена Филатова рассказала о редких именах, данных новорождённым в текущем году. Среди мужских имён значатся Марсель, Леон, Леонард и Еремей, среди женских – Агафья и Славяна.







