21.11.2019, 23:24
Стали известны выводы следствия по делу машины, упавшей в яму с кипятком
ИА «Ореанда-Новости». Стали известны выводы следствия по делу машины, упавшей в яму с кипятком . Информация была опубликована в издании «Российская газета».
Сегодня, 21 ноября, работники Следственного комитета по Пензенской области озвучили выводы по происшествию, которое произошло 19 ноября 2019 года. По мнению экспертов, разрушение тепломагистрали произошло из-за прорыва трубы, которое повлекло полное размытие грунта и обвал дорожного покрытия.
Специалисты СК провели анализ видеозаписей и технической документации относительно собственника повреждённой трубы. Им числится филиал «Мордовский» предприятия «Т Плюс». За обслуживание и ремонт теплосетей ответственно АО «Т Плюс Теплосеть Пенза». Последний осмотр трубы был проведён в 2018 году, эксплуатация указанного отрезка трубы разрешена до октября 2020 года. По данным осмотра, труба находилась в хорошем состоянии и замене не подлежала. Хотя сейчас невооружённым глазом заметна сильная ржавчина и коррозия.
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски и выемку документов указанных предприятий.
Сегодня, 21 ноября, работники Следственного комитета по Пензенской области озвучили выводы по происшествию, которое произошло 19 ноября 2019 года. По мнению экспертов, разрушение тепломагистрали произошло из-за прорыва трубы, которое повлекло полное размытие грунта и обвал дорожного покрытия.
Специалисты СК провели анализ видеозаписей и технической документации относительно собственника повреждённой трубы. Им числится филиал «Мордовский» предприятия «Т Плюс». За обслуживание и ремонт теплосетей ответственно АО «Т Плюс Теплосеть Пенза». Последний осмотр трубы был проведён в 2018 году, эксплуатация указанного отрезка трубы разрешена до октября 2020 года. По данным осмотра, труба находилась в хорошем состоянии и замене не подлежала. Хотя сейчас невооружённым глазом заметна сильная ржавчина и коррозия.
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски и выемку документов указанных предприятий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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