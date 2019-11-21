



Сегодня, 21 ноября, работники Следственного комитета по Пензенской области озвучили выводы по происшествию, которое произошло 19 ноября 2019 года. По мнению экспертов,, которое повлекло полное размытие грунта и обвал дорожного покрытия.Специалисты СК провели анализ видеозаписей и технической документации относительно собственника повреждённой трубы. Им числится филиал «Мордовский» предприятия «Т Плюс». За обслуживание и ремонт теплосетей ответственно АО «Т Плюс Теплосеть Пенза». Последний осмотр трубы был проведён в 2018 году,По данным осмотра, труба находилась в хорошем состоянии и замене не подлежала. Хотя сейчас невооружённым глазом заметна сильная ржавчина и коррозия.Сотрудники Следственного комитета