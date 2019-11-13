ИА «Ореанда-Новости». Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о процессе выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, пишет «МК».



По словам губернатора, сегодня уже 170 тысяч человек получили новые паспорта. Он также добавил, что определённая часть людей уехала домой.



Голубев также отметил, что в области есть более 50 тысяч вакансий в самых разных отраслях, поэтому ситуация на рынке труда в области не отразилась.