13.11.2019, 22:07
Стало известно число жителей Донбасса, которые получили российские паспорта
ИА «Ореанда-Новости». Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о процессе выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, пишет «МК».
По словам губернатора, сегодня уже 170 тысяч человек получили новые паспорта. Он также добавил, что определённая часть людей уехала домой.
Голубев также отметил, что в области есть более 50 тысяч вакансий в самых разных отраслях, поэтому ситуация на рынке труда в области не отразилась.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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