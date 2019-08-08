08.08.2019, 16:22
Стало известно число пострадавших от пожара животных
ИА «Ореанда-Новости». Российское отделение Greenpeace заявляет, что от пожаров в Сибири пострадало не менее 13 тысяч животных.
Экологи использовали данные о животных, обитающих на территории, которая была или сейчас находится в огне. Сверив эти данные с масштабами территорий, подвергшихся природной катастрофе, они узнали примерное количество особей, которые могли пострадать от пожара. Среди животных оказались более 5,5 тысячи соболей, 2,7 тысячи диких северных оленей, 1,5 тысячи лосей и 300 медведей.
Однако экологи отмечают, что не все особи могли погибнуть. Некоторым из них, возможно, просто пришлось покинуть своё место жительства. Доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов уточнил, что крупные копытные животные, а также хищники обычно сбегают от пожара. Наименьший шанс на выживание имеют мелкие птицы и их птенцы.
Учёные говорят, что, хотя у крупных животных есть шанс спрятаться от огня, ущерб от огня их среде обитания наносится колоссальный. Таким образом, животным будет негде жить, нечего есть. Следовательно, дикие животные в скором времени будут выходить к людям в поисках пищи.
Экологи использовали данные о животных, обитающих на территории, которая была или сейчас находится в огне. Сверив эти данные с масштабами территорий, подвергшихся природной катастрофе, они узнали примерное количество особей, которые могли пострадать от пожара. Среди животных оказались более 5,5 тысячи соболей, 2,7 тысячи диких северных оленей, 1,5 тысячи лосей и 300 медведей.
Однако экологи отмечают, что не все особи могли погибнуть. Некоторым из них, возможно, просто пришлось покинуть своё место жительства. Доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов уточнил, что крупные копытные животные, а также хищники обычно сбегают от пожара. Наименьший шанс на выживание имеют мелкие птицы и их птенцы.
Учёные говорят, что, хотя у крупных животных есть шанс спрятаться от огня, ущерб от огня их среде обитания наносится колоссальный. Таким образом, животным будет негде жить, нечего есть. Следовательно, дикие животные в скором времени будут выходить к людям в поисках пищи.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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