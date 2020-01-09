09.01.2020, 17:43
Стало известно имя миллиардера из «Столото»
ИА «Ореанда-Новости». Стало известно имя миллиардера из «Столото». Ей стала жителя Подмосковья Надежда Бартош.
Она дала интервью пресс-службе распространителей государственной лотереи «Столото». Бартош пришла самостоятельно забирать выигрыш вместе со всей семьёй. По её словам, счастливый билет её подарила дочь на день рождения.
Стоит отметить, что жительница Подмосковья должна будет уплатить НДФЛ с выигрыша. Таким образом, она получит 870 миллионов рублей. Выигранные деньги Надежда Бартош планирует потратить на семейный бизнес. Кроме этого, первое, что она приобретёт - это украшение на память.
Она дала интервью пресс-службе распространителей государственной лотереи «Столото». Бартош пришла самостоятельно забирать выигрыш вместе со всей семьёй. По её словам, счастливый билет её подарила дочь на день рождения.
Стоит отметить, что жительница Подмосковья должна будет уплатить НДФЛ с выигрыша. Таким образом, она получит 870 миллионов рублей. Выигранные деньги Надежда Бартош планирует потратить на семейный бизнес. Кроме этого, первое, что она приобретёт - это украшение на память.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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