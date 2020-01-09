Она дала интервью пресс-службе распространителей государственной лотереи «Столото». Бартош пришла самостоятельно забирать выигрыш вместе со всей семьёй. По её словам, счастливый билет её подарила дочь на день рождения.Стоит отметить, что жительница Подмосковья должна будет уплатить НДФЛ с выигрыша.Выигранные деньги Надежда Бартош планирует потратить на семейный бизнес. Кроме этого, первое, что она приобретёт - это украшение на память.