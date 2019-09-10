Соответствующий указ был подписан главой государства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал государственный документ, согласно которому новым статс-секретарём – заместителем главы министерства иностранных дел Российской Федерации стал Евгений Иванов. Напомним, что эту должность ранее занимал Григорий Карасин. Документ об сегодняшнем назначении данного должностного лица обнародован на сайте правовой информации.

Евгений Иванов находится на службе в российском министерстве иностранных дел с 1995 года. За более чем двадцатилетнюю карьеру чиновник занимал различные должности в главном аппарате ведомства как на территории России, так и за рубежом. Два года назад Евгений Иванов занял кресло заместителя министра иностранных дел России. Евгений Иванов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Что касается его предшественника Григория Карасина, то он начал свою дипломатическую карьеру ещё в начале 70-х годов прошлого века. В 1990-х годах занимал должность главы департамента информации и печати министерства иностранных дел. В начале 2000-х годов был представителем российской стороны в столице Великобритании. С 2005 года являлся статс-секретарём – заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Стоит отметить, что победивший на днях губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, предложил сегодня кандидатуру Григория Карасина на пост регионального сенатора.