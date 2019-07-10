ИА "Ореанда-Новости" Несмотря на то, что августовская погода не преподнесёт большинству жителей России сюрпризов, некоторые районы страны всё же подвергнутся аномальным явлениям. Об этом стало известно из сведений, предоставленных Гидрометцентром России.

По информации, предоставленной заведующим отделом долгосрочных прогнозов погоды вышеуказанного ведомства Владимиром Тищенко, европейскую часть государства и Республику Крым ожидают привычные для этих мест и времени года температуры. На территориях, расположенных южнее столицы и Республики Татарстан, понижение среднемесячной температуры ожидается на один градус ниже нормальных показателей.

Что касается регионов, расположенных за Уральским хребтом, то незначительные отрицательные аномалии прогнозируются в таких субъектах страны как Иркутская область, Республика Тыва, Красноярский край. Чуть теплее обычного станет жителям таких регионов как Амурская и Магаданская область, значительная часть Хабаровской области, восточная часть Якутии и практически вся северная сторона Уральского федерального округа.

Что касается прогнозируемых экспертами Гидрометцентра России осадков, то ситуация следующая. Дополнительного полива потребуют представители флоры Мурманской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Крым. Чукотка и север Якутии также пострадают от дефицита осадков. Зонты понадобятся жителям таких регионов как Красноярский край, Северо-Западный федеральный округ и юг Поволжского федерального округа, включая район Каспийского моря.