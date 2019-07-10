Об этом стало известно из сведений, предоставленных Гидрометцентром России.

По информации, предоставленной заведующим отделом долгосрочных прогнозов погоды вышеуказанного ведомства Владимиром Тищенко, европейскую часть государства и Республику Крым ожидают привычные для этих мест и времени года температуры. На территориях, расположенных южнее столицы и Республики Татарстан, понижение среднемесячной температуры ожидается на один градус ниже нормальных показателей.

Что касается регионов, расположенных за Уральским хребтом, то незначительные отрицательные аномалии прогнозируются в таких субъектах страны как Иркутская область, Республика Тыва, Красноярский край. Чуть теплее обычного станет жителям таких регионов как Амурская и Магаданская область, значительная часть Хабаровской области, восточная часть Якутии и практически вся северная сторона Уральского федерального округа.

Что касается прогнозируемых экспертами Гидрометцентра России осадков, то ситуация следующая. Дополнительного полива потребуют представители флоры Мурманской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Крым. Чукотка и север Якутии также пострадают от дефицита осадков. Зонты понадобятся жителям таких регионов как Красноярский край, Северо-Западный федеральный округ и юг Поволжского федерального округа, включая район Каспийского моря.