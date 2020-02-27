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По информации от портала NJCAR.RU, первое место в рейтинге занимает кроссовер Skoda Kodiaq, который выпускают на нижегородском заводе ГАЗ. В 2019 году за рубеж отправили десять тысяч таких кроссоверов.. Восемь тысяч единиц этой модели отправили за границу.На третьем место оказалась ещё одна модель "АвтоВАЗа" Lada Vesta c результатом 5,9 тысячи вывезенных за пределы РФ экземпляров.