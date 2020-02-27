27.02.2020, 12:21
Стало известно, какие автомобили, собранные в России, наиболее популярны за границей
ИА «Ореанда-Новости». Экспертами "Автостат", российского аналитического агентства, был составлен рейтинг самых востребованных за пределами России машин отечественной сборки по итогам прошлого года. По информации от портала NJCAR.RU, первое место в рейтинге занимает кроссовер Skoda Kodiaq, который выпускают на нижегородском заводе ГАЗ. В 2019 году за рубеж отправили десять тысяч таких кроссоверов.
На втором месте находится внедорожник Lada 4x4. Восемь тысяч единиц этой модели отправили за границу.
На третьем место оказалась ещё одна модель "АвтоВАЗа" Lada Vesta c результатом 5,9 тысячи вывезенных за пределы РФ экземпляров.
На втором месте находится внедорожник Lada 4x4. Восемь тысяч единиц этой модели отправили за границу.
На третьем место оказалась ещё одна модель "АвтоВАЗа" Lada Vesta c результатом 5,9 тысячи вывезенных за пределы РФ экземпляров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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