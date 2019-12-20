. Об этом заявлено в исследовании ИТ-компании "Эвотор", поступившем "Ленте.ру".По данным экспертов, средний объём разливного пива, которое приобретается за один раз в Самарской области, составляет 4,2 литра. В Самарской области действует один из старейших российских заводов, производящих пиво, - Жигулевский. В связи с этим, в данном регионе сильны традиции потребления пивного напитка.На втором месте в этом рейтинге находится Хакасия с 3,4 литра. Немногим этому региону уступает Краснодарский край - 3,2 литра.