ИА «Ореанда-Новости». В материале организации "Трезвая Россия" названы наиболее пьющие регионы России в нынешнем году. Таковыми являются Ненецкий автономный край, Приморский край и Чукотка. 

Среди трезвых регионов России, по данным организации, числятся Дагестан, Чечня и Ингушетия. Столица России в этом рейтинге находится на восьмом месте. Санкт-Петербург занимает четырнадцатую строчку. 

Рейтинг составлялся на основе таких показателей, как число совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений, количество умерших из-за отравления алкоголем, численность тех, кто страдает алкогольной зависимостью. Учитывался также при составлении рейтинга объём реализованной алкогольной продукции.