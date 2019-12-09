Среди трезвых регионов России, по данным организации, числятся Дагестан, Чечня и Ингушетия. Столица России в этом рейтинге находится на восьмом месте. Санкт-Петербург занимает четырнадцатую строчку.Рейтинг составлялся на основе таких показателей, как число совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений, количество умерших из-за отравления алкоголем, численность тех, кто страдает алкогольной зависимостью. Учитывался также при составлении рейтинга объём реализованной алкогольной продукции.