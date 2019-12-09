09.12.2019, 12:09
Стало известно, какие регионы России самые "пьющие"
ИА «Ореанда-Новости». В материале организации "Трезвая Россия" названы наиболее пьющие регионы России в нынешнем году. Таковыми являются Ненецкий автономный край, Приморский край и Чукотка.
Среди трезвых регионов России, по данным организации, числятся Дагестан, Чечня и Ингушетия. Столица России в этом рейтинге находится на восьмом месте. Санкт-Петербург занимает четырнадцатую строчку.
Рейтинг составлялся на основе таких показателей, как число совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений, количество умерших из-за отравления алкоголем, численность тех, кто страдает алкогольной зависимостью. Учитывался также при составлении рейтинга объём реализованной алкогольной продукции.
Среди трезвых регионов России, по данным организации, числятся Дагестан, Чечня и Ингушетия. Столица России в этом рейтинге находится на восьмом месте. Санкт-Петербург занимает четырнадцатую строчку.
Рейтинг составлялся на основе таких показателей, как число совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений, количество умерших из-за отравления алкоголем, численность тех, кто страдает алкогольной зависимостью. Учитывался также при составлении рейтинга объём реализованной алкогольной продукции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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