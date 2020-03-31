ИА «Ореанда-Новости»Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова объявила об их разводе, пишет «МК».

Отмечается, что пара разводится после почти десяти лет брака. Самойлова сообщила, что это решение далось ей нелегко, в частности, из-за четырёх маленьких детей.

При этом она подчеркнула, что ответственность за разрешенные отношение лежит только на Джигане.

Джиган и Самойлова поженились 12 декабря 2012 года. Их дети родились в 2011, 2014, 2017 и 2020 годах.