Отмечается, что пара разводится после почти десяти лет брака. Самойлова сообщила, что это решение далось ей нелегко, в частности, из-за четырёх маленьких детей.При этом она подчеркнула, что ответственность за разрешенные отношение лежит только на Джигане.Джиган и Самойлова поженились 12 декабря 2012 года. Их дети родились в 2011, 2014, 2017 и 2020 годах.