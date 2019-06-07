Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

«На Восточный идут эшелоны техники, и мы приступили к формированию котлована, заливке бетона. Сроки не меняются — в 2023 году кровь из носу должны полететь», — сказал Рогозин, его слова приводит ТАСС.

В семейство ракет-носителей «Ангара» входят носители лёгкого класса «Ангара-1.2», среднего — «Ангара-А3», тяжёлого — «Ангара-А5» и её модификации «А5М» и пилотируемая «А5П», а также повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Их грузоподъемность составляет от 3,5 до 37,5 тонн.

Основной задачей этих ракет является выведение современных и перспективных тяжёлых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, космические аппараты в интересах Министерства обороны) и траектории полётов к Луне.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 6–8 июня. Проводится он с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.

Форум представляет собой площадку для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед РФ и миром в целом. Организатором выступает основанный в 2007 году фонд «Росконгресс».