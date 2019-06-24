ИА «Ореанда-Новости» После завершения основного этапа ЕГЭ стало известно, за что с экзамена были удалены 812 человек. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Больше всего выпускников «попались» с мобильными телефонами – 355 человек. Однако это число сократилось по сравнению с прошлым годом почти в два раза, в 2018 году 518 человек попытались пронести гаджеты на экзамен.

Следующим нарушением оказались шпаргалки, с собой на ЕГЭ их взяли 323 человека, в прошлом году на справочные материалы понадеялись 495 учеников. Остальные нарушения связаны с разговорами во время экзамена, а также с выносом за пределы аудитории экзаменационных заданий.

В целом, по сравнению с прошлым годом, число нарушителей на ЕГЭ сократилось, в 2018 году было выявлено 1083 нарушителя, в этом – 812.