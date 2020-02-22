ИА «Ореанда-Новости» . Станция «Смоленская» на самой протяженной линии московского метрополитена закрыта до лета 2021 года из-за замены старых эскалаторов. Как сообщают «РИА Новости» поезда по пути своего следования будут проезжать эту станцию Арбатско-Покровской линии без остановок.

На «Смоленской» будут установлены новые безопасные эскалаторы, а также проведён ремонт вестибюля. Станция имеет только один вход, поэтому проведение подобных работ без полного закрытия помещения невозможно.

Альтернативой для проезда в район Москвы, в котором находится закрытая станция, может стать одноимённая станция Филевской линии метро.