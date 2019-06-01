Он рассказал, что прихожанам запрещено посещать храм. Кроме того, по словам Севастьянова, администрация города обратилась в суд с требованием снести храм.Севастьянов отметил, что перед Олимпиадой 2014 года староверы пошли на уступки и согласились уступить свою землю, за это бывший губернатор края пообещал им построить новый храм.В итоге староверов переселили, прежний храм снесли, но строительство нового никак не начиналось. Тогда они решили построить храм сами, не получив разрешение на строительство. Теперь городская администрация требует снести недостроенное здание. Комментариев от властей города изданию получить не удалось.