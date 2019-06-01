01.06.2019, 16:13
Старообрядческий храм арестовали в Сочи
ИА «Ореанда-Новости». В Сочи на старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине наложен арест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонида Севастьянова.
Он рассказал, что прихожанам запрещено посещать храм. Кроме того, по словам Севастьянова, администрация города обратилась в суд с требованием снести храм.
Севастьянов отметил, что перед Олимпиадой 2014 года староверы пошли на уступки и согласились уступить свою землю, за это бывший губернатор края пообещал им построить новый храм.
В итоге староверов переселили, прежний храм снесли, но строительство нового никак не начиналось. Тогда они решили построить храм сами, не получив разрешение на строительство. Теперь городская администрация требует снести недостроенное здание. Комментариев от властей города изданию получить не удалось.
Он рассказал, что прихожанам запрещено посещать храм. Кроме того, по словам Севастьянова, администрация города обратилась в суд с требованием снести храм.
Севастьянов отметил, что перед Олимпиадой 2014 года староверы пошли на уступки и согласились уступить свою землю, за это бывший губернатор края пообещал им построить новый храм.
В итоге староверов переселили, прежний храм снесли, но строительство нового никак не начиналось. Тогда они решили построить храм сами, не получив разрешение на строительство. Теперь городская администрация требует снести недостроенное здание. Комментариев от властей города изданию получить не удалось.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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