Автор объявления указывает, что Путин использовал эту визитку в 1990-1991 годах. Тогда он занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака.В объявлении сказано, что визитная карточка – «стопроцентный оригинал». Стоимость лота автор оценил в 650 тысяч рублей.