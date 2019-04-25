25.04.2019, 17:49
Старую визитку Путина продают в интернете за 650 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». На одной из торговых площадок в интернете выставили на продажу старую визитку якобы президента России Владимира Путина, пишут РИА Новости.
Автор объявления указывает, что Путин использовал эту визитку в 1990-1991 годах. Тогда он занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака.
В объявлении сказано, что визитная карточка – «стопроцентный оригинал». Стоимость лота автор оценил в 650 тысяч рублей.
Автор объявления указывает, что Путин использовал эту визитку в 1990-1991 годах. Тогда он занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака.
В объявлении сказано, что визитная карточка – «стопроцентный оригинал». Стоимость лота автор оценил в 650 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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