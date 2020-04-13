13.04.2020, 13:32
Стас Михайлов проинформировал о том, что переболел коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Российским артистом Стасом Михайловым было заявлено в Instagram, что тест Роспотребнадзора подтвердил, что у него была инфекция коронавируса.
По словам российского артиста, им было получено большое количество сообщений, в которых говорилось, что люди вовремя обращались в лечебные учреждения и их пневмонии оказывались инфекций коронавируса. Также певцом было подчёркнуто, что в РФ осуществляют лечение на очень высоком уровне.
Михайлов отметил, что нужно понимать, что своевременное обращение к медикам, а также уважительное отношение к окружающим и к себе даст хороший результат.
Ранее певец заявил, что у него была двусторонняя пневмония. При этом он указал на то, что тесты на коронавирус не подтвердили его наличие. Позже он разместил видео, в котором делает в домашних условиях тест на коронавирус. Тест показал, что у Михайлова есть антитела.
По словам российского артиста, им было получено большое количество сообщений, в которых говорилось, что люди вовремя обращались в лечебные учреждения и их пневмонии оказывались инфекций коронавируса. Также певцом было подчёркнуто, что в РФ осуществляют лечение на очень высоком уровне.
Михайлов отметил, что нужно понимать, что своевременное обращение к медикам, а также уважительное отношение к окружающим и к себе даст хороший результат.
Ранее певец заявил, что у него была двусторонняя пневмония. При этом он указал на то, что тесты на коронавирус не подтвердили его наличие. Позже он разместил видео, в котором делает в домашних условиях тест на коронавирус. Тест показал, что у Михайлова есть антитела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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