По словам российского артиста, им было получено большое количество сообщений, в которых говорилось, что люди вовремя обращались в лечебные учреждения и их пневмонии оказывались инфекций коронавируса. Также певцом было подчёркнуто, что в РФ осуществляют лечение на очень высоком уровне.Михайлов отметил, чтоРанее певец заявил, что у него была двусторонняя пневмония. При этом он указал на то, что тесты на коронавирус не подтвердили его наличие. Позже он разместил видео, в котором делает в домашних условиях тест на коронавирус. Тест показал, что у Михайлова есть антитела.