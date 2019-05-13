ИА «Ореанда-Новости» Тверской суд Москвы оштрафовал известного стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за участие в одиночном пикете напротив московского Кремля. Акция была направлена на защиту озера Байкал.

Зверев был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В суде защитник Зверева ходатайствовал о прекращении дела и привлечения к ответственности сотрудника полиции, составившего протокол об административном правонарушении, но суд счёл эти требования необоснованными.

На судебное заседание Зверев явился в короне, которая была на нём и во время пикетирования. Стилист назвал её «защитой против несправедливости, коррупции». В отношении самого пикета Зверев сказал представителям средств массовой информации, что им двигало чувство справедливости.

Поводом для протеста Зверева стало начатое в январе 2019 года строительство завода на Байкале. Многочисленные протесты жителей региона привели к тому, что стройка была приостановлена.