ИА «Ореанда-Новости». Писатель Стивен Кинг прокомментировал продажу прав на экранизацию российской школьнице за доллар.

Американский писатель Стивен Кинг объяснил продажу прав на экранизацию рассказа «Женщина в комнате» школьнице из Томска. Диана Костырина смогла заключить контракт всего за доллар.

«Пятый канал» процитировал комментарий писателя, который признал, что ему нравится протягивать руку помощи новичкам. Кинг отметил, что когда-то он сам был одним из таких новичков. Также писатель выразил надежду на то, что экранизация его произведения будет иметь успех.

Диана Костырина заключила контракт со знаменитым писателем благодаря проекту Dollar Baby. Программа предоставляет возможность купить права на экранизацию своих рассказов всего за доллар.