



ИА «Ореанда-Новости». Американский актёр Стивен Сигал заявил, что с удовольствием стал бы губернатором Приморского края, он также считает, что русские женщины самые лучшие. Об этом сообщает РИА Новости.

Стивен Сигал приехал Владивосток в рамках международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», где он провел встречу с поклонниками. Этот ежегодный фестиваль проходит с 21 по 27 сентября.

Во время встречи актера Стивена Сигала, который родился в США и получил российское гражданство в ноябре 2016 года, спросили, хотел бы он стать губернатором Приморского края. На что получили утвердительный ответ.

«С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина», – ответил он.

Актёр также добавил, что желает «познавать» регион, в том числе в связи с тем, что его родственники по линии отца «отсюда».

Присутствующие не удержались, чтобы спросить знаменитость, что он думает о русских женщинах, на что он коротко сказал: «Самые лучшие». В это время в зале присутствовала жена актера – Батсухийн Эрдэнэтуяа.

Напомним, 4 августа этого года Стивен Сигал бал назначен спецпредставителем МИДа РФ по российско-американским гуманитарным связям. В августе Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России. Имеет гражданство России с 2016 года.

В Приморском крае избирательная комиссия 20 сентября признала недействительными результаты второго тура выборов на пост губернатора региона.

После обработки 100 процентов бюллетеней стало известно, что кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55 процентов голосов о избирателей, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06 процентов. Представители обвинили друг друга в фальсификации результатов. Позже ЦИК провела проверку, комиссия сообщила о фактах подкупа избирателей и рекомендовала территориальному избиркому признать выборы недействительными. ТИК сообщил о фактах нарушения во время выборов и последовал совету Избиркома. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.