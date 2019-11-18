По словам Александра Нерадько, данные заказы уже официально оформлены и изменения к ним не планируются, подписание прошло в форматеЦена одного МС-21 по каталогу составляет 97,9 миллионов долларов. Сумма по «твердым» контрактам почти в 2 раза ниже. Следовательно Россия получит около 9 миллиардов долларов.Причём, сумма указана только за лизинг российский самолётов.