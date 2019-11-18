18.11.2019, 21:49
Стоимость лизинга 175 самолётов МС-21 составляет 9 миллиардов долларов
ИА «Ореанда-Новости». Стоимость лизинга 175 самолётов МС-21 составляет 9 миллиардов долларов. Информация поступила от главы Росавиации Александра Нерадько.
По словам Александра Нерадько, данные заказы уже официально оформлены и изменения к ним не планируются, подписание прошло в формате «твердого» контракта. Цена одного МС-21 по каталогу составляет 97,9 миллионов долларов. Сумма по «твердым» контрактам почти в 2 раза ниже. Следовательно Россия получит около 9 миллиардов долларов.
Причём, сумма указана только за лизинг российский самолётов. Дополнительно к ней ещё поступят средства за техническое обслуживание и страхование.
По словам Александра Нерадько, данные заказы уже официально оформлены и изменения к ним не планируются, подписание прошло в формате «твердого» контракта. Цена одного МС-21 по каталогу составляет 97,9 миллионов долларов. Сумма по «твердым» контрактам почти в 2 раза ниже. Следовательно Россия получит около 9 миллиардов долларов.
Причём, сумма указана только за лизинг российский самолётов. Дополнительно к ней ещё поступят средства за техническое обслуживание и страхование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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