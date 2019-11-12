Увеличение стоимость страхования связано сРоссийские страховые компании сильно зависят от них. Бизнесмены остались недовольны изменениями. Есть возможность снижения количества страхований юридических лиц.Критерии, по которым увеличится стоимость, очень разнообразные. Начинаются от категории предприятия и оборотных показателей и заканчиваются страхованием ответственности лиц административных отделов. Процент увеличения стоимости по сравнению с прошлым годом



