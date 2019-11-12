12.11.2019, 11:14
Стоимость перестрахования крупного бизнеса резко увеличится
ИА «Ореанда-Новости». Стоимость перестрахования крупного бизнеса резко увеличится со следующего года. Уже сейчас видна разница тем, кто обратился за продлением страховки.
Увеличение стоимость страхования связано с изменением тарифов международных перестраховщиков. Российские страховые компании сильно зависят от них. Бизнесмены остались недовольны изменениями. Есть возможность снижения количества страхований юридических лиц.
Критерии, по которым увеличится стоимость, очень разнообразные. Начинаются от категории предприятия и оборотных показателей и заканчиваются страхованием ответственности лиц административных отделов. Процент увеличения стоимости по сравнению с прошлым годом превышает 100%.
Увеличение стоимость страхования связано с изменением тарифов международных перестраховщиков. Российские страховые компании сильно зависят от них. Бизнесмены остались недовольны изменениями. Есть возможность снижения количества страхований юридических лиц.
Критерии, по которым увеличится стоимость, очень разнообразные. Начинаются от категории предприятия и оборотных показателей и заканчиваются страхованием ответственности лиц административных отделов. Процент увеличения стоимости по сравнению с прошлым годом превышает 100%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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