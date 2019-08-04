ИА «Ореанда-Новости».  Москвичи и гости столицы вновь смогут приобрести  указатели разных станций метрополитена, которые уже были демонтированы.  Новый этап продаж будет запущен в середине августа. О такой возможности сообщила пресс-служба метро Москвы.

  Ещё одна партия старых знаков московского метро будет выставлена ​​на продажу.  Купить указатели можно будет в информационном центре на станции "Тушинская" с 8:00 до 20:00.

  В продаже имеются как световые, так и неосвещенные вывески со словами «Не проходит» и «Выход в  город» с указанием улиц, развязок и других.  Цена на такой товар составит 7,5 тысячи рублей, без светодиодной подсветки  - от 1,75 до 3,5 тысячи рублей.