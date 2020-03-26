По словам Раковой, пока нерабочие дни распространяются только на следующую неделю. Но потом, в зависимости от ситуации с коронавирусом, будет принято решение о продлении.Ранее президент России Владимир Путин объявил будущую неделю нерабочей, чтобы сократить распространение коронавируса. В Москве на это время не будут работать кафе, рестораны и парки.