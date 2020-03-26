26.03.2020, 21:26
Столичные власти допустили продление карантинных выходных
ИА «Ореанда-Новости». Заммэра российской столицы Анастасия Ракова сообщила, что власти города в конце будущей недели решат, продлевать ли нерабочие дни, пишут «Известия».
По словам Раковой, пока нерабочие дни распространяются только на следующую неделю. Но потом, в зависимости от ситуации с коронавирусом, будет принято решение о продлении.
Ранее президент России Владимир Путин объявил будущую неделю нерабочей, чтобы сократить распространение коронавируса. В Москве на это время не будут работать кафе, рестораны и парки.
По словам Раковой, пока нерабочие дни распространяются только на следующую неделю. Но потом, в зависимости от ситуации с коронавирусом, будет принято решение о продлении.
Ранее президент России Владимир Путин объявил будущую неделю нерабочей, чтобы сократить распространение коронавируса. В Москве на это время не будут работать кафе, рестораны и парки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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