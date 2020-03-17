ИА «Ореанда-Новости». Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что власти города не планируют вводить в столице общегородской карантин, пишет «Интерфакс».



Таким образом Ракова прокомментировала информацию о карантине, которая появилась ранее в ряде СМИ. По её словам, все подобные сообщения не соответствуют действительности.



Она призвала граждан принимать во внимание только официальную информацию от оперативного штаба.