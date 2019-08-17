Столичные власти не согласовали её проведение.

По информации, предоставленной первым заместителем главы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции по городу Москве Василием Олейником, автодемонстрация была запланирована на последний день лета. Соответствующая заявка от столичного отделения Коммунистической партии Российской Федерации была подана вчера, 16 августа. Московский городской комитет партии обратился, согласно законодательству, в российское правительство. По планам организаторов демонстрации, в автомобильной колонне приняло участие сто восемьдесят человек на ста машинах. Маршрут автоколонны выглядел бы следующим образом. Старт запланирован на проспекте Мира, а финишировать автомобили должны были около смотровой площадки на Воробьёвых горах. Пробег включал бы в себя Третье транспортное кольцо, Воробьёвское шоссе и улицу Косыгина.

Основной причиной отказа в автодемонстрации стала скорость движущихся в потоке автомобилей. По словам Василия Олейника, инициаторы заявки указали, что машины будут двигаться со скоростью двадцать километров в час. Это приведёт, в свою очередь, к тому, что создаст затруднение автомобильного потока на вышеуказанном маршруте. Кроме того, права граждан, не участвующих в автопробеге, будут ущемлены, заявили в ведомстве. Ещё одной из причин отказа стало размещение автомобилей на старте – в заявленном организаторами месте нет площадки, которая смогла бы разместить сто машин. Все эти условия послужили причинами отказа в проведении автомобильной демонстрации партии коммунистов, заключил первый замглавы Департамента.