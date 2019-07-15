Аренда московских объектов недвижимости происходила путём проведения торгов.

Всего в Москве в аренду было сдано 568 объектов недвижимости, общей площадью в 82 тысячи квадратных метра. Что касается денежного эквивалента, то в бюджет города поступило свыше 856 миллионов рублей. По информации, предоставленной заместителем мэра города Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимиром Ефимовым, по итогам первого полугодия в столице проторговали в четыре раза больше объектов недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году к сдаче в аренду было зафиксировано всего 139 объектов, а городская казна пополнилась лишь на 361 миллион рублей. В целом, результаты первого полугодия текущего года оказались вдвое выше прошлогодних, заключил Владимир Ефимов. Кроме того, заместитель столичного мэра добавил, что большую привлекательность у предпринимателей для аренды помещений имеют объекты недвижимости, расположенные в Восточном, Юго-Западном и Южном столичных округах.

По словам главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, возрос и процент реализации столичного имущества. Так, например, в прошлом году он составил 57 процентов объектов; в текущем году коэффициент арендованных помещений возрос до 80 процентов. В численном эквиваленте в 2017 году было заявлено 522 лота документации, в прошлом году уже 1011 лотов. Итоги текущего года будут подведены в начале 2020 года.

В настоящее время столичная администрация принимает заявки от предпринимателей на аренду ещё 183 объектов недвижимости, общая площадь которых составляет около 31 тысячи квадратных метра.