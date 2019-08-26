ИА «Ореанда-Новости» Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил в прямом эфире национального телевидения, что столица Индонезии будет перенесена из Джакарты, расположенной на северо-западном побережье острова Ява, в юго-восточную часть острова Калимантан.

На реализацию данного проекта предполагается выделение около 32 миллиардов долларов. Основная часть работ будет начата в 2021 году. Министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро заявил, что по плану правительственные учреждения должны переместиться в новую столицу уже к 2024 году.

В настоящее время Джакарта испытывает серьёзные трудности, связанные с недостаточным развитием инфраструктуры. По данным компании Uber, например, в пробках водители автомобилей проводят 22 дня в году – это самый высокий показатель на Азиатском континенте.