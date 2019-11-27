В Уставе Приморского края изложено, что центром Приморья является Владивосток. Там отмечено также, что к настоящему времени был не принят краевой закон, определяющий статус административного центра.Инициатива, поддержанная комитетом по региональной политике, законности и международного права, была направлена в краевой парламент Думой Владивостока.По словам Андрея Брика, стоящим во главе Думы Владивостока, принятие данного закона позволит создать условия для развития инфраструктуры территорий общего пользования. Оно также, по его словам, позволит получить финансирование на то, чтобы город Владивосток осуществлял обязанности административного центра Приморского края.