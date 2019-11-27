Заявлено, что Москва обогнала такие города, как Чикаго, Сан-Франциско, Сингапур, Дубай, и разместилась в рейтинге на шестом месте.Сергеем Кузнецовым, главным архитектором Москвы, было сказано о том, что то, что Москва оказалась на таком высоком месте, означает, что она двигается в правильном направлении. По его словам. при составлении рейтинга учитывался целый комплекс факторов: знаковые места, комфортная среда, местные заведения.Кузнецов выразил уверенность, что это не последняя победа российской столицы.