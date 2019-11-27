27.11.2019, 09:39
Столицу России включили в список лучших городов мира
ИА «Ореанда-Новости» На портале правительства Москвы сообщается, что российская столица была включена агентством Resonance Consuitantcy в список 10 лучших городов планеты.
Заявлено, что Москва обогнала такие города, как Чикаго, Сан-Франциско, Сингапур, Дубай, и разместилась в рейтинге на шестом месте.
Сергеем Кузнецовым, главным архитектором Москвы, было сказано о том, что то, что Москва оказалась на таком высоком месте, означает, что она двигается в правильном направлении. По его словам. при составлении рейтинга учитывался целый комплекс факторов: знаковые места, комфортная среда, местные заведения.
Кузнецов выразил уверенность, что это не последняя победа российской столицы.
Заявлено, что Москва обогнала такие города, как Чикаго, Сан-Франциско, Сингапур, Дубай, и разместилась в рейтинге на шестом месте.
Сергеем Кузнецовым, главным архитектором Москвы, было сказано о том, что то, что Москва оказалась на таком высоком месте, означает, что она двигается в правильном направлении. По его словам. при составлении рейтинга учитывался целый комплекс факторов: знаковые места, комфортная среда, местные заведения.
Кузнецов выразил уверенность, что это не последняя победа российской столицы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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