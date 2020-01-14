14.01.2020, 08:40
«Столото» опровергло обвинение в мошенничестве
ИА «Ореанда-Новости». «Столото» опровергло обвинение в мошенничестве при проведении розыгрыша на 1 миллиард рублей. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы «Столото».
В различных СМИ начало появляться множество информации о махинациях при проведении миллиардного розыгрыша в главной «новогодней» лотереи. В «Столото» адвокатская коллегия во главе с Александром Сергеевным потребовала провести проверку процедуры проведения лотереи в прямом эфире и информацию о личном знакомстве Надежды Бартош с представителями «Столото».
В свою очередь, пресс-служба «Столото». указала, что процедура проведения «новогодней» лотереи полностью соответствует действующему российскому законодательству. Также стало известно, что юрисконсульты компании планируют подать исковое заявление в московский суд в отношение защиты своей деловой репутации.
В различных СМИ начало появляться множество информации о махинациях при проведении миллиардного розыгрыша в главной «новогодней» лотереи. В «Столото» адвокатская коллегия во главе с Александром Сергеевным потребовала провести проверку процедуры проведения лотереи в прямом эфире и информацию о личном знакомстве Надежды Бартош с представителями «Столото».
В свою очередь, пресс-служба «Столото». указала, что процедура проведения «новогодней» лотереи полностью соответствует действующему российскому законодательству. Также стало известно, что юрисконсульты компании планируют подать исковое заявление в московский суд в отношение защиты своей деловой репутации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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