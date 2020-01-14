Об этом сообщили сотрудники пресс-службы «Столото».В различных СМИ начало появляться множество информации о махинациях при проведении миллиардного розыгрыша в главной «новогодней» лотереи. В «Столото» адвокатская коллегия во главе с Александром Сергеевным потребовала провести проверку процедуры проведения лотереи в прямом эфире и информацию о личном знакомстве Надежды Бартош с представителями «Столото».