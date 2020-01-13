ИА «Ореанда-Новости». Юрист из Москвы Александр Сергеев заподозрил владельцев компании «Столото» в мошенничестве из-за розыгрыша миллиарда рублей, который был проведён на Новый год, пишет «Лента.ру».



Юрист обратился в ФАС, что там проверили допущенные компанией нарушения. Сергеев полагает, что результаты розыгрыша могли быть известны ещё до эфира, который могли записать заранее.



Адвокат также отмечает, что билеты с крупными выигрышами оказались у аффилированных лиц, тогда как реальные участники не могли получить свой выигрыш якобы из-за системного сбоя. Юрист назвал это мошенничеством.



Ранее стало известно, что обладательницей выигрыша в миллиард рублей стала Надежда Бартош из Подмосковья.