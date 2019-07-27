27.07.2019, 10:39
Страны ЕАЭС собираются ввести общую ставку акциза на табачные изделия
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщила, что государства, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены через 6 месяцев подписать соглашение об общей ставке акциза на табачную продукцию.
Разработка проекта соглашения была окончена 21 июня. В документе изложены принципы единой налоговой политики в сфере табачных акцизов. Проект уже одобрен советом ЕЭК и разослан членам международной организации. В комиссии считают, что подписание соглашения будет способствовать борьбе с незаконным оборотом на рынке табака.Газета «Известия» сообщает, что с 2024 года ставка акциза на табачные изделия в государствах ЕАЭС составит 35 евро на 1 тысячу штук. Предусмотрена возможность изменения ставки на 20 % в сторону как повышения, так и понижения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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