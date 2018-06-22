



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня в Севастополе была открыта выставка «Брестская крепость. Дорогами памяти». Желающие смогут увидеть выставку на центральной аллее Исторического бульвара. Там представлены около трёхсот фотоснимков и документов, которые были получены из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». По сообщению пресс-службы Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, все те, кто посетит выставку, смогут ознакомиться со 180-летней историей Брестской крепости, начиная с её создания и до наших дней.

Руководство музея отметило, что крепость – это памятник, к которому люди приходят, чтобы поклониться всем тем, кто погиб, сражаясь за Родину, и выразить им благодарность за то, что сейчас мы живём под мирным небом. Жители и гости города, посетившие выставку, смогут узнать о том, с чем приходилось сталкиваться героям в годы войны. Экспозиция останется на аллее Исторического бульвара до 22 числа следующего месяца. Также сотрудники музея отметили, что организовали выставку специально ко Дню памяти и скорби, и выразили надежду, что подобные проекты будут создаваться ими чаще.





Брестская крепость – один из самых главных памятников Великой Отечественной войны, которая началась 22 июня в 1941 году. Крепость является символом выдающегося мужества всех тех, кто защищал Родину. Брестская крепость первая приняла удар войск фашистской Германии. В 1944 году, когда крепость была освобождена, на кирпичах одного из казематов, была обнаружена надпись одного из солдат, гласившая: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».





Отметим, что в Музее обороны Брестской крепости также открылась экспозиция под названием «Бессмертный город нашей славы». Документы и фотоснимки были получены, благодаря фондам государственного Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Данная выставка была открыта в честь обороны Севастополя, которая длилась с 1941 по 1942 годы. Посетители смогут увидеть более пятидесяти фотоснимков крупного формата, на которых изображены участники Великой Отечественной войны и боевые действия, которые проходили в Севастополе. Посетить экспозицию можно будет до 30 сентября текущего года.