ИА «Ореанда-Новости» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 34 тысячи евро компенсации в связи с нарушением положений Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В соответствии с решением судей Россия была признана виновной «в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти».

Пресс-служба министерства юстиции РФ сообщила, что сотрудники изучают решение Страсбургского суда, что оно ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в 3-месячный срок.

В 2008 году Сергей Магнитский сообщил о раскрытии крупных хищений из российского бюджета. После этого ему было предъявлено обвинение в содействии основателю фонда в уклонении от налогообложения, и он был заключён под стражу. 16 ноября 2009 года, спустя 11 месяцев заключения, Магнитский скончался. В качестве причин смерти были указаны токсический шок и острая сердечная недостаточность.

Первоначально в ЕСПЧ обратился сам Магнитский. После его смерти иск поддержали его жена и мать.