ИА «Ореанда-Новости». Молодого человека, который устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже в Керчи, похоронят отдельно на кладбище от убитых им людей. Сектор, где будет погребено тело Владислава Рослякова, предназначен специально для безродных. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Росляков будет похоронен через две недели, сообщает издание «Взгляд». До этого момента будет вестись посмертная экспертиза его психолого-психиатрического здоровья, а также эксперты проверят, употреблял ли он в последнее время наркотики и алкоголь.

Издание сообщает, что погибшие в тот день в колледже люди будут похоронены на центральной аллее кладбища. Напомним, жертв 20 человек. Из них пятнадцать человек – студенты, которые учились в колледже, ещё пятеро – сотрудники. Также пострадали около 50 человек.

Как сообщала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, в основном погибшими являются те, кто был смертельно ранен огнестрелом, пострадавшие – жертвы взрыва.

Напомним, изначально Росляков 17 октября около полудня взорвал самодельные взрывные устройства, которые были начинены большим количеством мелких металлических предметов (бомб было несколько), а после открыл стрельбу из охотничьего ружья. «Ствол» Росляков приобрёл легально, также ему продали 150 патронов к нему. По итогу Росляков застрелился в помещении библиотеки.

После случившегося в учебном заведении изначально следователями было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», но после его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Соседка молодого человека рассказала о Рослякове, что он рос жестоким ребёнком, с детства у него были странности. На своей «заброшенной» странице в соцсетях он размещал записи из запрещенного ресурса про скинхедов (redskins).

Сергей Аксенов, глава Крыма, рассказал прессе, что Росляков во время учебы в колледже получал стипендию. До этого случая проявления агрессии за ним замечено не было, как и участия в противоправных действиях.

Следствие проверяет поездки Владислава Рослякова на Украину. Сообщается, что юноша дважды за последний год выезжал в Харьков на выходные, близких родственников у него там нет, пишут «Известия».

Также следствие выясняет, откуда студент колледжа научился так стрелять, и как ему удалось всего за пару месяцев собрать все необходимые справки и документы на приобретение оружия.