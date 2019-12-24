24.12.2019, 22:01
Стрелка на Лубянке проверяют на причастность к террористическим организациям
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты ФСБ проверяют на причастность к террористическим организациям стрелка на Лубянке, сообщает издательство «РБК».
Стрельба на Лубянке возле здания центрального отделения ФСБ произошла 19 декабря. Сотрудники спецотряда задержали жителя Подольска Евгения Манюрова. Сейчас проводится расследование в отношении возможной причастности стрелка к террористическим группам. Процедуру проверку начали проводить из-за того, что в контактах Манюрова были обнаружены люди, подозреваемые в причастности к террористическим организациям.
Специалисты ФСБ проверяют наличие сомнительных денежных переводов по счетам виновного жителя Подмосковья, а также информацию с гаджетов и записных книжек.
Стрельба на Лубянке возле здания центрального отделения ФСБ произошла 19 декабря. Сотрудники спецотряда задержали жителя Подольска Евгения Манюрова. Сейчас проводится расследование в отношении возможной причастности стрелка к террористическим группам. Процедуру проверку начали проводить из-за того, что в контактах Манюрова были обнаружены люди, подозреваемые в причастности к террористическим организациям.
Специалисты ФСБ проверяют наличие сомнительных денежных переводов по счетам виновного жителя Подмосковья, а также информацию с гаджетов и записных книжек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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