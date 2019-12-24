Стрельба на Лубянке возле здания центрального отделения ФСБ произошла 19 декабря. Сотрудники спецотряда задержали жителя Подольска Евгения Манюрова. Сейчас проводится расследование в отношении возможной причастности стрелка к террористическим группам.Специалисты ФСБ проверяют наличие сомнительных денежных переводов по счетам виновного жителя Подмосковья, а также информацию с гаджетов и записных книжек.