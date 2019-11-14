ИА «Ореанда-Новости». Студенту, который устроил стрельбу в колледже Благовещенска, проведут посмертную экспертизу на вменяемость.

19-летний стрелок, устроивший стрельбу в колледже, будет подвергнут посмертной психолого-психиатрической экспертизе. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Экспертиза поможет правоохранительным органам установить психологические особенности человека, определить причины и мотивы преступления.

Утром 14 ноября студент устроил в колледже в Благовещенске стрельбу. В результате погибли двое. Пострадали ещё три человека. Полицейским удалось закрыть злоумышленника в аудитории, где тот свершил самоубийство.