ИА "Ореанда-Новости" Строительство нового футбольного манежа может начаться в городе Курске. Об этом рассказал градоначальник Виктор Карамышев.

Мэр Курска провёл совещание с главами профильных ведомств, ключевой темой которого стало запланированное возведение объектов спортивной инфраструктуры, финансирование которых возможно путём попадания в федеральные целевые программы.

В феврале текущего года в Министерство спорта Российской Федерации с визитом отправились высокопоставленные политические деятели Курской области. Среди них были замечены заместитель губернатора Курской области Александр Смирнов, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Курска Николай Цыбин и депутат Курского городского Собрания Владимир Токарев. Цель пребывания курских чиновников в столице заключалась в достижении предварительной договорённости о включении области в федеральную целевую программу. Она носит название «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годах». Согласно договорённости в Курске запланировано строительство трёх спортивных объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс на улице крюкова и два стадиона, расположенные между курскими школьными учреждениями.

Для того, чтобы окончательно попасть под действие вышеупомянутой федеральной программы, необходимо со стороны курских властей предоставить все необходимые документы. Заявку необходимо оформить и отправить в Москву в срок до 1 сентября.

Другая федеральная программа «Спорт – норма жизни» может поспособствовать строительству нового футбольного манежа в Курске. Виктор Карамышев отдал распоряжение подготовить заявку и на включение этого объекта в федеральную программу.



