ИА «Ореанда-Новости» Росфинмониторинг принял решение внести в список экстремистов и террористов студента Егора Жукова, который был фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, а затем был обвинён в призывах к экстремизму в размещённых на сервисе YouTube роликах. На сайте ведомства указывается, что Жуков включён в перечень физических и юридических лиц, в отношении которых «имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Жуков был арестован по «делу 27 июля». Затем следствием была установлена его непричастность к массовым беспорядкам, уголовное преследование было прекращено, и суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудники Следственного комитета РФ заявили, что установлены другие факты нарушения Жуковым уголовного законодательства, и ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Студенту вменяется опубликование в Интернете роликов, содержащих призывы к экстремизму.