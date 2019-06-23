ИА «Ореанда-Новости» Студентка Вологодского государственного университета спасла тонущих детей, однако сама утонула. Инцидент случился вблизи деревни Жуково на Кубенском озере, 19-летняя девушка приехала к своему молодому человеку на дачу, вместе с ним и его родственниками она пошла отдыхать к озеру. Внезапно дети, которые находились в воде, начали тонуть. Студентка бросилась спасать их. Другие взрослые помогли вытащить детей на берег, а сама девушка не смогла выбраться и утонула. В университете, где она училась, пойдёт минута молчания. Девушку вспоминают как активную и прилежную студентку.