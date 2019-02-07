ИА «Ореанда-Новости» Студентка третьего курса факультета журналистики МГУ попыталась выпрыгнуть из окна прямо на занятии. Девушку вовремя скрутил преподаватель и другие студенты. Около 11 утра в здании журфака на Моховой улице 20-летняя студентка стала вести себя неадекватно, вскочила со своего места, начала выкрикивать бессмысленные фразы, затем взобралась на подоконник и попыталась открыть окно, однако сделать этого она не успела – её стащил преподаватель.

В университет прибыла бригада скорой помощи, как сообщают СМИ, девушка ранее состояла на учёте у психиатра и проходила лечение в больнице.

По неподтверждённой информации, причиной нервного срыва могла послужить неразделённая влюблённость в куратора.

Позже в пресс-службе МГУ информацию опровергли, заявив, что девушка не собиралась сводить счёты с жизнью, у неё просто поднялось давление и ей стало плохо. В этот момент она стояла у балюстрады на третьем этаже, её отвели в медпункт, так как она находилась на грани обморока.

Накануне появилась информация о гибели иностранной студентки в Харькове. 19-летня студентка из Индии повесилась в квартире, которую она снимала вместе с братом. По предварительной информации девушка покончила с собой, по каким причинам неизвестно. Было возбуждено уголовное дело по статье УК об умышленном убийстве с пометкой «самоубийство».

Также ранее СМИ стало известно о самоубийстве 18-летней студентки из Екатеринбурга. Девушка училась в педагогическом институте, у неё не было поводов покончить с собой. По совам друзей, погибшая была активисткой и прилежной студенткой. В её планах было отвести группу первоклассников в поход. В отношениях девушка не состояла, поэтому несчастная любовь не могла стать причиной суицида. Дело расследует следственный комитет.