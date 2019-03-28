ИА «Ореанда-Новости» Два пензенских студента организовали производство и сбыт наркотиков.

По информации следователей, в гараже одного из своих родственников молодые люди организовали производство наркотических веществ. В сутки они могли производить около 500 граммов наркотических веществ.

Подозреваемых задержали с поличным. В машине сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 30 килограммов сырья, предназначенного для изготовления 15 килограммов наркотических веществ.

По словам задержанных, распространение происходило через интернет. За совершённые правонарушения, молодым людям грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Следствием было установлено, что производство велось около двух месяцев.

Молодые люди полностью признали свою вину, в связи с этим, в отношении студентов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

быт запрещённых веществ через интернет за последние годы стал весомой проблемой. Только в прошлом году ФСКН выявило более 20 тысяч наркопреступлений связанных с применением информационно-телекоммуникационных каналов.