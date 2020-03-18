18.03.2020, 10:18
Студенты, заключенные и военнослужащие станут для граждан России изготавливать медицинские маски
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин, возглавляющий правительство России, дал поручение ФСИН, Минпросвещения и Минобороны привлечь заключенных, студентов и военнослужащих к созданию средств индивидуальной защиты, рассказывает издание РБК, которое ссылается на документ от 15 марта.
В публикации заявлено, что инициативы направлены на профилактику коронавируса. В документе говорится, что ФСИН и Минюст должны создать все необходимые условия для того, чтобы осуждённые начали изготавливать медицинские маски.
Минпромторгу дали поручение об организации доставки СИЗ гражданам России с привлечением возможностей интернет-торговли и "Почты России".
В публикации заявлено, что инициативы направлены на профилактику коронавируса. В документе говорится, что ФСИН и Минюст должны создать все необходимые условия для того, чтобы осуждённые начали изготавливать медицинские маски.
Минпромторгу дали поручение об организации доставки СИЗ гражданам России с привлечением возможностей интернет-торговли и "Почты России".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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