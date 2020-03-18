, рассказывает издание РБК, которое ссылается на документ от 15 марта.В публикации заявлено, что инициативы направлены на профилактику коронавируса. В документе говорится, чтоМинпромторгу дали поручение об организации доставки СИЗ гражданам России с привлечением возможностей интернет-торговли и "Почты России".