ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин, возглавляющий правительство России, дал поручение ФСИН, Минпросвещения и Минобороны привлечь заключенных, студентов и военнослужащих к созданию средств индивидуальной защиты, рассказывает издание РБК, которое ссылается на документ от 15 марта. 

В публикации заявлено, что инициативы направлены на профилактику коронавируса. В документе говорится, что ФСИН и Минюст должны создать все необходимые условия для того, чтобы осуждённые начали изготавливать медицинские маски

Минпромторгу дали поручение об организации доставки СИЗ гражданам России с привлечением возможностей интернет-торговли и "Почты России".